Opgehangen kadavers van kraaien moeten andere vogels weghouden in Houtem, "Mag niet", zegt vogelbescherming

Het opvallende schouwspel is te zien op een weide aan de Grensstraat in Houtem, een landelijke wijk in Vilvoorde. Twee dode kraaien hangen aan een touw boven de wei en gaan wat heen en weer met de wind. "We hebben die kadavers opgehangen om andere vogels weg te houden van het stukje grond", vertelt eigenares Marie-Jeanne. "We hebben hier net bloemen gezaaid, maar de duiven kwamen alle zaadjes oppikken. Omdat de kraai een natuurlijke vijand is, hebben we twee geschoten exemplaren aan een touw opgehangen. Feit is dat de duiven nu wegblijven", stelt Marie-Jeanne.