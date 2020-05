Correspondente in Pakistan houdt hart vast: "Ze zijn hier precies vergeten dat corona bestaat"

Nochtans zijn er wel ook nu al besmettingen in Pakistan. "De curve in Pakistan gaat al heel sterk omhoog, we zitten hier over de 50.000 besmettingen en het moeten er nog veel meer zijn want hier wordt nauwelijks getest", zegt van der Maten. "Het aantal doden ligt rond de 1.000. De Pakistanen vinden dat het meevalt en dat hier geen toestanden zijn zoals in Europa. "Wat zijn nou duizend doden op een bevolking van 220 miljoen?", vragen ze zich luidop af. In de moskee hebben ze ook horen zeggen "Laat het Westen toch praten, Allah zorgt voor ons". De mensen gaan hier gewoon verder. Je ziet niemand mondmaskers dragen en ook het handen wassen dat moest gebeuren voor het binnengaan bij de moskee, gebeurt niet. Het is hier gewoon géén onderwerp. Mensen denken "We gaan toch al dood, als het niet aan corona is, dan is het wel aan een andere ziekte"."