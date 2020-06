Herne plaatst pakjesautomaten in alle deelgemeenten

We kopen met z'n allen steeds meer online. Maar het bezorgen van de pakjes loopt niet altijd even vlot. Hoe vaak gebeurt het niet dat je afwezig bent als er wordt aangebeld? Om dat probleem op te lossen plaatst Herne in elke deelgemeente een pakjesautomaat is samenwerking met Bpost. Een primeur voor het Pajottenland.