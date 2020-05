Pierre Cassimon van brouwerij De Kroon is oudste man van Kalmthout

Pierre Cassimon was één van de eigenaars van brouwerij De Kroon, één van de oudste brouwerijen van Kalmthout. Zo’n 400 jaar geleden richtte één van zijn voorvaderen de brouwerij op en die is sinds de dag van vandaag nog steeds in de familie.

Pierre mag zich sinds dinsdag ook de oudste mannelijke inwoner van Kalmthout noemen. Voor zijn honderdste verjaardag kreeg hij een medaille van het Kalmthoutse stadsbestuur en een foto van het Belgisch koningspaar dat door koning Filip en koningin Mathilde zelf gesigneerd werd.