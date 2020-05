Pijnlijke mondmaskers? Cafébaas uit Maarkedal bedenkt siliconen hulpstuk

Het eerste ontwerp viel meteen in de smaak: "Het resultaat was een siliconenrubberen riempje voorzien van 3 'knoopjes' aan elke zijde. Op die manier kon je het masker aanpassen aan de omtrek van het hoofd. De verplegers waren heel tevreden. Dat eerste ontwerp vond ook snel zijn weg naar een aantal ziekenhuizen en rusthuizen." Maar Van Cauwenberghe en de fabrikant zaten niet stil. "We hebben dat ontwerp dan nog eens extra verfijnd en een tweede gemaakt. De verbeterde versie zorgt ervoor dat je het mondmasker kan dragen met het hulpstuk in je nek, wat het nog comfortabeler maakt", legt Van Cauwenberghe uit.