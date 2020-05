In de file staan verandert wellicht drastisch: Kamercommissie keurt "reddingsstrook" goed

“Het principe van de reddingsstrook bestaat al in vier Europese landen,” zegt Kamerlid Joris Vandenbroucke (SP.A), indiener van het wetsvoorstel. In Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije is het wettelijk verplicht om bij file aan de kant te gaan staan. In Zwitserland en Slovenië is de strook niet verplicht, maar wel aangeraden. “Het wetsvoorstel dat vanmiddag in de commissie is goedgekeurd, is erg vergelijkbaar met wat al in Duitsland bestaat, en daar werkt het zéér goed,”, aldus nog Vandenbroucke.

Op zich is het een eenvoudig principe, maar de reddingsstrook zal voor veel mensen vermoedelijk toch een hele aanpassing worden. De reddingsstrook is bijvoorbeeld alleen nodig bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer, maar dat moet je de weggebruikers wel duidelijk uitleggen. Bovendien is België een echt transitland of doorgangsland met veel buitenlanders die op onze wegen rijden. De overheid zal dus nog moeten investeren in een stevige campagne om iedereen met de reddingsstrook vertrouwd te maken.