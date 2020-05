Siberië kampt al maanden met uitzonderlijk hoge temperaturen: "25,4 graden, terwijl het gemiddeld 0 graden is"

Het cijfer spreekt tot de verbeelding en is tekenend voor een opwarming die al veel langer aan de gang is in Siberië. "Hoewel er in Siberië vaak grote temperatuurschommelingen zijn, is de duur en omvang van de hitte in de regio tot dusver verbazingwekkend", zegt een Amerikaanse onderzoeker van de Universiteit van Californië aan The Washington Post. "Deze week was een voorbeeld van een extreme gebeurtenis met zomertemperaturen in delen van West-Siberië. (…) We zien daarvan nu al het effect op de hoeveelheid sneeuw die de bodem bedekt."