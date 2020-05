Gent stelt "onthardingsaannemer" aan tegen droogte: "Elk jaar tot 15 procent minder verharding"

In grotere steden, zoals Gent, speelt een zogenaamd hitte-eilandeffect. Dat betekent dat het er warmer is dan in landelijke gebieden omdat er veel bebouwing én verharding is. Materialen, zoals beton en asfalt, slaan warmte lang op en geven die langzaam vrij. Daardoor gaat water er ook rapper verdampen en is de droogte veel groter.