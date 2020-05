Steeds meer fietsen gedumpt in Brugge: gemiddeld 5 per dag

Ook al daalt het aantal fietsdiefstallen in Brugge, toch worden ruim dubbel zoveel fietsen achtergelaten als er gestolen worden. Schepen van preventie Mathijs Goderis (SP.A) stelt vast dat mensen niet altijd evenveel zorg dragen voor hun fiets. "De fiets is een wegwerpproduct geworden. Mensen kopen een goedkopere fiets of een tweedehandsfiets en als die stuk is, gooien ze hem gewoon weg. We gaan dat tegen door samen te werken met Groep Intro. Die knappen gevonden fietsen op en verkopen die dan aan een eerlijke prijs."

Vorig jaar werden op die manier 315 fietsen opgeknapt en verkocht. 167 fietsen werden ook aan hun eigenaar terugbezorgd. Dat betekent dat er "maar" zo'n 1.300 fietsen naar de schroothoop gingen.