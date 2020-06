Theater De Proefkonijnen moet deuren wellicht definitief sluiten door coronacrisis

"We kunnen geen beroep doen op de hinderpremie, omdat we een vzw zijn waar niemand op de loonlijst staat", zegt Randall Van Duytekom van De Proefkonijnen. "Er is ook geen perspectief over wanneer we weer mogen opstarten. We weten dus niet of we ons geld nu in een bodemloze put aan het storten zijn of dat we nu even door de zure appel heen moeten en volgende maand weer publiek kunnen ontvangen. Het is die onzekerheid die het grote probleem is."

Hun laatste hoop is om toch nog subsidies te krijgen, van de stad Antwerpen bijvoorbeeld. Daarom hebben ze nu een petitie gestart.