Twee vijanden van Trump spannen samen: Maar waarom moet olierijk Venezuela olie invoeren uit Iran?

Ondanks de sterke bezwaren heeft de VS de eerste olietanker toch zonder tussenkomst laten aankomen, terwijl ze patrouilleren in Caraïbische wateren.



Venezuela toonde op de staatstelevisie beelden van Venezolaanse straaljagers die boven de tanker vlogen in de Caraïbische wateren. En eerder had de Iraanse president Hassan Rohani al dreigende taal gesproken aan de VS. “Als onze tankers in het Caribisch gebied – of waar dan ook ter wereld – last krijgen van de Amerikanen, zullen de Amerikanen last krijgen van ons.” Het lijkt dat Iran zijn invloed op het Westelijk halfrond wil vergoten.