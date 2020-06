Twintiger uit Gullegem opgepakt die spuwde naar buschauffeur

In Gullegem is gisteren kort na de middag een vrouwelijke chauffeur van De Lijn aangevallen door een passagier die geen mondmasker wou dragen. De vrouw was gestopt aan de eerstvolgende halte en was uit haar cabine gestapt om de man aan te spreken. Ze vertelde hem dat het verplicht is om een masker te dragen op de bus. Maar de twintiger wou niet luisteren en ging zelfs achter de chauffeur aan toen ze terug naar haar cabine ging. Hij spuwde naar haar en gaf haar een slag in het gezicht. De vrouw viel neer door de klap en raakte gewond aan het oog. De dader probeerde nog te vluchten op zijn skateboard, maar hij werd vrij snel opgespoord en opgepakt. De chauffeur moest voor verzorging naar het ziekenhuis en zal 2 weken niet kunnen werken.