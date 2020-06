Exotische en Vogelenmarkt in Antwerpen eindelijk weer van start en mét lotingsysteem:  "Dit is het meest eerlijk"

De markten mochten eigenlijk eerder alweer opengaan maar omdat de stad Antwerpen zeker wilde zijn dat alles vlotjes zou verlopen, heeft ze samen met de marktkramers een systeem uitgewerkt. Dat staat nu op poten. Door de coronamaatregelen mogen er maar maximaal 50 kramen per markt staan en om te bepalen welke dat zijn, zal er geloot worden.

"De marktkramers die een abonnement hebben mogen inschrijven. Ze moeten niet, ze mogen. Door een gerechtsdeurwaarder worden dan 50 namen uit een pot getrokken. Stel je hebt 80 kramen. De 30 die overblijven, komen dan zeker volgende week aan de beurt. De 20 plaatsen die dan nog over zijn, worden weer verloot", zegt Ive Cornelis, hij heeft een kraam met schoonmaakproducten op de markt aan het Theaterplein in Antwerpen.

"Dit is eigenlijk het eerlijkste systeem omdat je op die manier toch minstens, op zaterdag, twee keer om de drie weken kan staan", zegt Cornelis nog. Op de Exotische markt (zaterdag) aan het Theaterplein staan 112 kramen, op de Vogelenmark( zondag) 209 kramen.

De kramen gaan niet op hun gebruikelijke plekje staan en zullen elke keer ook op een andere plaats staan. "Kom je als eerste uit de loting dan sta je op plaats één. Word je als vijfde getrokken, dan sta je op de vijfde plaats. Op zich is dat niet zo erg omdat mensen toch een circulatieplan moeten volgen. De mensen lopen dan toch altijd langs je kraam", aldus nog Cornelis. "Er zijn in principe geen slechte plaatsen. Alleen, een hamburgerkraam dat vooraan op een markt staat, is niet zo handig want je mag niet eten op de markt. Dan sta je beter achteraan."



De eerste loting vindt op woensdag 27 mei plaats. De eerste markten op 30 mei (Exotische markt) en 31 mei (Vogelenmarkt) aan het Theaterplein in Antwerpen.