Waarom het verbod op erediensten een kapitale fout is die snel moet worden rechtgezet

Voor ons zijn dat ongetwijfeld de vrijheden die allerlei initiatieven mogelijk maken, ook die in de economische sfeer in strikte(re) zin. Er zijn veel landen die hier anders over denken, en dit zijn niet de plaatsen waar u en ik onze vakantie willen doorbrengen.

De Grondwet is geschreven door twee soorten mensen: zij die de eucharistie wensen bij te wonen en zij die dat niet doen. Samen kwamen ze vervolgens overeen dat de laatsten niet kunnen worden gedwongen te doen wat de eersten belangrijk vinden (art. 20); maar ook dat het eerste nooit voorkomen kan worden door wie het niet belangrijk of zelfs onzinnig vindt (art. 19).



Met andere woorden: de grondwet is geschreven om te voorkomen dat de overheid doet wat zij vandaag precies doet: in de plaats van de burgers beslissen wat belangrijk is; de fundamentele rechten arbitrair als onderdanig aan de economie verklaren. En daarbovenop heeft zij zelfs de pretentie om zichzelf de macht te geven en te bepalen welke sacramenten dan wel mogen worden gevierd (huwelijk) en welke niet (de eucharistie en het doopsel in het bijzonder).