Van "vol is vol" tot "cabriocabines" en reservaties: welke kustgemeente heeft (voorlopig) welk zomers strandplan?

In Nieuwpoort zullen ze stewards op het strand inzetten. Die zullen de badgasten motiveren om op een veilige afstand van elkaar te blijven. Het strand wordt ook ingedeeld in vijf zones met elk een eigen kleur, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) .



"We zullen gekleurde paaltjes in het zand kloppen zodat de mensen zien dat het bijvoorbeeld de groene zone is. De stewards zullen daar een groen T-shirt dragen. Als de mensen binnengaan in een zone, worden ze gemonitord. Daardoor zullen we weten dat de groene zone bijvoorbeeld vol is. Dan verwijzen de stewards de mensen door naar de gele of rode zone waar er wel nog plaats is."