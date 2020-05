Vlario: "Wie regenwater opvangt en gebruikt, moet bonus krijgen"

"Dat is een bonus voor het regenwater dat niet afgevoerd wordt naar het publieke domein, maar op het private domein blijft en daar gebruikt en geïnfiltreerd wordt in de bodem," zegt Wendy Francken, directeur van Vlario. "Dat gebeurt al in Duitsland, waar de waterfactuur wordt opgesplitst in kosten voor de afvoer van regenwater enerzijds en afvalwater anderzijds. Dat kan bij ons in Vlaanderen ook."