Waarom het nog te vroeg is om "winnaars" en "verliezers" van de coronacrisis aan te wijzen

Als landen corona-overlijdens missen in hun officiële statistieken, steken ze toch nog de kop op in de algemene sterftecijfers. Er is alleen geen eenvoudige manier om oversterfte in verschillende landen te vergelijken: de cijfers worden niet centraal bijgehouden. Verschillende internationale media, waaronder The Economist en The New York Times, doen inmiddels een poging de cijfers bijeen te brengen.