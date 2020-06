Zware steekpartij in drugsmilieu: broers krijgen 10 jaar cel

Twee mannen werden eind mei vorig jaar met zware steekwonden en in levensgevaar achtergelaten op de parking van het Sint-Erasmusziekenhuis in Antwerpen. Na onderzoek bleek dat de wagen waar het duo inzat werd aangereden op de A12 in Wilrijk. De daders bleken hun neven, twee broers, te zijn. Na het incident ontstond er een vechtpartij op de pechstrook, waarbij de twee slachtoffers werden neergestoken. Alles werd gefilmd door camera’s aan de Bevrijdingstunnel.