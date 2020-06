Speelpleintjes vanaf vandaag weer open: "Ontsmettende gels en affiches aan grote speeltuinen in Brugge"

"De stad Brugge kiest ervoor om meteen alle speeltuinen in de stad en deelgemeentes te openen", vertelt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (SP.A) aan Radio 2 West-Vlaanderen."We openen meteen alle speeltuinen om zoveel mogelijk kinderen te spreiden over alle speeltuintjes. Aan grote speeltuinen komt er een affiche met de regels en we voorzien op de meeste speeltuinen ook ontsmettende handgel voor de kinderen. Er komt ook verhoogd toezicht van de gemeenschapswachten en de politie. Maar alle kinderen moeten sowieso begeleid worden door een volwassene."

Volgens het ministerieel besluit mogen enkel kinderen tot 12 jaar op de speeltuinen en dat vindt Goderis jammer. "We zijn aan het bekijken om van die regel af te wijken. Ik zou liever elk kind de toegang geven om te spelen ongeacht de leeftijd."