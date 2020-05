Het herstelplan van de Europese Commissie van 750 miljard: 6 vragen en antwoorden

Dit plan moet door alle 27 lidstaten worden goedgekeurd, en ook door het Europees Parlement. Een belangrijke splijtzwam is de vraag of landen die steun krijgen, het moeten terugbetalen of niet. Gaat het dus om giften/subsidies, of om leningen?

Duitsland en Frankrijk stelden vorige week voor om uitsluitend met giften te werken. Voor Duitsland was dit een belangrijke koerswijziging. Afgelopen weekend stuurden de zogenaamde vier zuinige landen (Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Nederland) een tegenvoorstel de wereld in, waarin alleen sprake was van leningen.

Zij vinden niet dat de EU gemeenschappelijke schulden aangaat, die aan enkele landen ten goede komen, maar dan vooral door rijkere landen moeten worden afgelost. Volgens hen wordt de Europese Unie op die manier een “transferunie”, waarin geld getransfereerd wordt van rijke naar arme landen.

In het plan van de Commissie zitten zowel giften als leningen. Of dit als compromis iedereen tevreden stelt, zal de komende weken moeten blijken. De bal komt nu bij Europees president Charles Michel te liggen, die moet proberen om akkoord te bereiken.

Wellicht zullen de regeringsleiders hiervoor voor het eerst sinds de mislukte februari-top fysiek in Brussel bijeen moeten komen. Volstaat het bedrag dat de Commissie voorstelt, of vragen Italië en Spanje een groter bedrag? En hoe staan landen uit Centraal- en Oost-Europa tegenover dit plan? Zij kregen tot nu toe het meeste geld uit de EU-begroting.