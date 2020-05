8 op de 10 Vlaamse jongeren volgen influencers op sociale media

De kracht van influencers is volgens jongeren duidelijk de leuke en originele content die ze voortbrengen. 65 procent van de Vlaamse jongeren geeft aan dat dit voor hen dé belangrijkste reden is om een influencer te volgen.

Voor de producenten is het dan weer interessant om te weten dat de jongeren influencers volgen omdat ze leuke merken gebruiken (26 procent), maar ook omdat de influencer een rolmodel is voor de jongeren. Die slikken wel niet alles zo maar, want bijna twee op drie van hen verwacht wel dat de samenwerking transparant is, bv. door vermelding van "#advertising".