Smartphone op 9 jaar: "Kinderen hebben steeds vroeger gsm, toon interesse in mediagebruik, wees niet bestraffend"

“Het is dus belangrijk om al met jonge kinderen te werken rond mediawijsheid en mediavaardigheden” zegt Vandebussche. “Het zou goed zijn om al vanaf jonge leeftijd, zowel op school, thuis als in bijvoorbeeld in de sportclub of de jeugdbeweging over mediagebruik te praten. Het is belangrijk dat je interesse toont in waar je kinderen mee bezig zijn en je vraagt waarom ze dat zo interessant vinden."

"We adviseren om zeker over de leuke dingen van de digitale wereld te praten, dan win je daar als volwassene vertrouwen. Als er dan iets foutloopt, dan durven kinderen het melden aan volwassenen rond hen. "