Wemmel plaatst afgedankte (vuilnis)wagens tegen tuinen van inwoners: "Dat is hier geen autokerkhof"

Ook buurtbewoonster Caty Vanderperre heeft al verschillende malen aan de gemeente gevraagd om het perceel op te ruimen. “Ik ben er al twee jaar mee bezig. Ik heb mails en foto’s gestuurd en dan komen ze hier wat onkruid wegdoen”, zucht ze. “Maar die in beslag genomen wagens en twee afgedankte vuilniswagens blijven gewoon staan. Vroeger was hier een boomgaard, nu een stort. Zo kan ik hier niet leven. Het is echt niet aangenaam om in onze tuin te zitten."

