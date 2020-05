"Afwerkhotel" in Brusselse prostitutiebuurt opent tegen alle regels in de deuren: "Aanzuigeffect was meteen groot" 

Maar vorige week kwam daar plots verandering in, toen het grootste hotel uit de wijk opnieuw de deuren opende. "We zagen plots veel meer prostituees en klanten in de buurt, het aanzuigeffect was onmiddellijk groot", zegt Leermans. "Omdat het niet duidelijk was of de burgemeester of de federale overheid toestemming had gegeven om de hotels opnieuw te openen, hebben we de politie gebeld."