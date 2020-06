Al meer dan 100.000 vouchers uitgedeeld voor geannuleerde pakketreizen

Heel wat consumenten hebben al gebruik gemaakt van de regeling. Dat blijkt uit de cijfers die minister van consumentenzaken Nathalie Muylle vandaag bekend maakt. Het gaat om 100.693 vouchers, samen goed voor een bedrag van 175 miljoen euro. Dat is nog maar een eerste tussenstand want nog niet alle reisorganisatoren hebben hun aantallen doorgegeven.

Kritiek op aanpak

Het systeem van minister Muylle krijgt kritiek van de Europese Commissie omdat het niet zou stroken met de Europese regels. Die regel zegt: als een pakketreis, een reis die zowel het vervoer als het hotel omvat, niet kan doorgaan, moet de reiziger zijn geld terugkrijgen. Ook Test Aankoop heeft kritiek op het systeem van minister Muylle. Zij vinden dat reizigers die in financiële problemen zijn gekomen door de crisis, dat geld meteen zouden moeten krijgen.

Maar minister Muylle houdt voet bij stuk. Want bij de Belgische regeling kan de consument wel degelijk zijn geld terug krijgen. Wie na 12 maanden zijn waardebon niet kan gebruiken, krijgt een terugbetaling. Al moet je daar dan nog een half jaar op wachten. Op het geduld hebben na, is de Belgische regeling in lijn met de Europese.

Minister vraagt geduld

Minister Muylle waarschuwt reizigers die meteen al hun geld terugeisen. Hoe meer reizigers dat doen, hoe groter de kans dat een reisorganisator uiteindelijk failliet zal gaan. Dan moet je als reiziger aanschuiven als één van de vele gedupeerden en eindig je misschien met niets op zak. Volgens de minister is het beter om een waardebon aan te nemen. Zo'n voucher is gedekt door het garantiefonds. Dat is de grote spaarpot van de reissector. Als een bedrijf failliet gaat, krijgen de gedupeerden die bon uitbetaald. Dat gebeurde de afgelopen maanden ook met de Thomas Cook en Neckermann-reizigers.

Volgens Inspecteur Sven Pichal kan je best ook kiezen voor een voucher. "Ik begrijp de kritiek van Test Aankoop zeker en vast. Maar toch lijkt me de waardebon die gedekt is door het garantiefonds de veiligste optie."