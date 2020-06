Alle personeelsleden van stedelijke basisschool in Korspel worden getest na derde besmetting

Schepen An Moons: “De beslissing dit weekend om de school preventief te sluiten, blijkt nu gegrond. De scholen zijn nog maar net heropgestart en we wilden als schoolbestuur geen enkel risico nemen. Nu vrijdag zullen alle personeelsleden, zowel leerkrachten als die van alle ondersteunende diensten, getest worden. We hopen in de loop van het weekend de resultaten te kennen, en zullen dan bekijken of een veilige heropening mogelijk is."