Annulatie Grote Prijs Jef Scherens en andere sportevenementen in Leuven

“Het is heel jammer dat we de Leuvenaar deze zomer geen grote sportevenementen kunnen aanbieden”, vindt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V). “We volgen de federale richtlijnen nauwgezet op, met deze beslissing tot gevolg. Leuven Beachvolley, de Tofsportnacht en de Grote Prijs Jef Scherens lokken elk jaar duizenden sporters en toeschouwers naar het stadscentrum. Dat is deze zomer helaas niet aan de orde.”