Antwerpse politie op kangoeroejacht in Deurne

Deze keer doolde het dier rond in de buurt van het Wim Saerensplein, de vorige keer werd hij een beetje verder gezien, in de Haviklaan. "We zijn met verschillende ploeg ter plaatse gekomen om het diertje te vangen", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "Ook het snelleresponsteam kwam een handje helpen en onze collega's van de technische bijstand hadden een vangnet bij. We hebben het dier enkele keren kunnen omsingelen, maar toch was de kangoeroe ons elke keer te slim af. We hebben het dus niet kunnen vangen."

Opvallend genoeg heeft ook in Schilde de politie gisteravond jacht gemaakt op een kangoeroe. Met succes, want het dier is ondertussen weer bij zijn eigenaar. De kangoeroe in Deurne werd pas later gespot, dus het gaat niet om hetzelfde dier.