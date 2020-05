Asteroïde die einde dino's inluidde, raakte de aarde onder slechtst mogelijke hoek

"Het worst-case scenario voor de dinosaurussen is precies wat zich heeft afgespeeld", zei hoofdonderzoeker professor Gareth Collins van Imperial. "De inslag van de asteroïde wierp een ongelooflijke hoeveelheid gassen die het klimaat veranderen in de atmosfeer, wat een reeks van gebeurtenissen in gang zette die geleid heeft tot het uitsterven van de dinosaurussen. Dit werd waarschijnlijk nog erger gemaakt door het feit dat de asteroïde ingeslagen is onder een van de dodelijkst mogelijke hoeken."

"Onze simulaties leveren overtuigende bewijzen voor het feit dat de asteroïde is ingeslagen onder een scherpe hoek, misschien 60 graden boven de horizon, en dat ze vanuit het noordoosten op haar doel af is gekomen. We weten dat dit voor de dodelijkheid van de impact een van de ergste scenario's was, omdat dit meer gevaarlijk puin in de bovenste lagen van de atmosfeer heeft geslingerd en het overal verspreid heeft - net datgene wat geleid heeft tot een nucleaire winter", zei Collins.

De 300 gedetailleerde 3D simulaties, die uitgingen van een asteroïde met een diameter van 17 kilometer, een dichtheid van 2.630 kilogram per kubieke meter en een snelheid van 12 kilometer per seconde, werden uitgevoerd op de Dirac High Performance Computing Facility van de Science and Technology Facilities Council (STFC).

