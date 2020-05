Belgen hebben tijdens coronacrisis veel meer aandelen gekocht en verkocht dan ervoor 

De beurswaakhond analyseerde meer dan drie miljoen transacties, goed voor een verhandelde waarde van meer dan tien miljard euro. Het resultaat is een opsteker voor de beurs. “Het toont aan dat de Belgen blijven vertrouwen hebben in de beurs, ook in crisistijd”, zegt Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA. “Daarnaast zien de Belgen beleggen op de beurs als alternatief voor een spaarboekje, nu dat amper nog iets opbrengt.”