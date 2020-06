Brand in Zoniënwoud veroorzaakt door slecht gedoofde barbecue

Iets over 8 uur vanmorgen moest de brandweer uitrukken naar het Zoniënwoud. Ter hoogte van de Tumuliweg in Watermaal-Bosvoorde stond ongeveer 1000 vierkante meter bos in brand. De brandweer van Brussel stuurde vijf brandweerwagens, waarvan drie tankwagens. Het vuur was gelukkig snel geblust.