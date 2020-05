Brandweer Vlaamse Ardennen roept op: "Blijf alsjeblieft afstand houden tijdens onze interventies"

Aan de versoepeling hangt de zone wel een oproep voor de inwoners van de Vlaamse Ardennen. "Houd ook tijdens interventies voldoende afstand", klinkt het. "Dat is zeker niet altijd evident. Burgers die een beroep doen op onze diensten zijn vaak geëmotioneerd of in paniek. En daardoor vergeten ze al eens om de afstandsregels te respecteren. Dat begrijpen we maar al te goed, maar in sommige omstandigheden is afstand houden perfect mogelijk. Het wespenseizoen staat bijvoorbeeld opnieuw voor de deur en daarbij kan je zeker voldoende afstand houden. Het is in het belang van ieders veiligheid!" aldus zonecommandant De Vijlder.