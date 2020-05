Christophe Busch (ex-Dossin) gaat Hannah Arendt Instituut leiden, nieuw centrum rond diversiteit en burgerschap

Die toekomst ligt dus bij het Hannah Arendt Instituut, een nieuw centrum, eveneens in Mechelen. Busch en zijn team gaan werken rond diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het centrum, dat zal huizen in een zijvleugel van het stadhuis, wil naar eigen zeggen "een fundamentele bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en het samenleven in de stad".

"We willen met het instituut tussen de academici staan en de mensen in het veld", legt Busch uit in "De ochtend" op Radio 1. "We willen aan wetenschapsvalorisatie doen. Dat wil zeggen: de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de mensen die aan de slag gaan met diversiteit, burgerschap en de rol van de stad bij de maatschappelijke uitdagingen."

"Dat gaat over burgemeesters, diversiteitsambtenaren, radicaliseringsambtenaren, alle mogelijke diensten en disciplines die met het sociaal weefsel in de samenleving werken."