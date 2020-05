China keurt "veiligheidswet" voor Hongkong goed: is dat het einde van Hongkong zoals we dat kennen?

Zo botste een eigen "veiligheidswet" van het parlement in Hongkong in 2003 op protest en is die er tot nu toe niet gekomen; reden waarom Peking nu het heft in eigen handen neemt. In 2012 werd de invoering van "patriottische opvoeding" in de scholen afgevoerd na massaal scholieren- en studentenprotest. Vorig jaar werd dan weer de beruchte wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakte, onder druk van nooit gezien volksprotest opnieuw ingetrokken.

Het communistische regime in Peking is dat nu duidelijk beu en voert nu de forcing, wellicht ook op een ogenblik dat de aandacht van het Westen en de rest van de wereld vooral afgeleid wordt naar de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan. Peking is vooral bang voor navolging van het Hongkongse protest bij de eigen bevolking, want daar leeft -zeker na de coronacrisis- erg veel ongenoegen.

De risico's zijn echter groot: door de opkomst van China is het belang van Hongkong weliswaar afgenomen, maar het is nog altijd een van de grote financieel-economische centra in de wereld en zeker in het Verre Oosten. Als de crisis uit de hand loopt, dan zijn er genoeg plaatsen zoals Singapore, Maleisië of Bangkok in Thailand die de rol van Hongkong willen overnemen en dat zou ook de economie en het imago van China schaden. Ondanks de wederzijdse afkeer kunnen Hongkong en China elkaar dus nog altijd niet missen.