Dansers Opera Ballet Vlaanderen mogen opnieuw starten met hun trainingen: "Het gaat pijn doen"

De dansers van Opera Ballet Vlaanderen maken zich klaar om terug de dansstudio’s in te gaan. Vanaf dinsdag 2 juni mogen zij onder strikte voorwaarden de danstrainingen hervatten.

“We zijn nog niet aan het repeteren en grote producties op het podium voor een volle zaal zijn nog niet aan de orde,” benadrukt company manager Kiki Vervloessem. “Maar dansers op het niveau van onze compagnie moeten hun conditie op peil kunnen houden en werken op techniek. Dat is in een gesloten thuissituatie zo goed als onmogelijk. In een eerste periode is het de bedoeling dat ze de conditie en techniek weer opbouwen.”