De vijf boeken die het leven van afscheidnemend hoofdredacteur Inge Vrancken hebben veranderd

Ook Chimamanda Ngozi Adichie, bekend van haar essay "We should all be feminists", verwerkt graag een kritische ondertoon in haar boeken. "Americanah" gaat over de Nigeriaanse jonge vrouw Ifemelu en haar lief Obinze. Ze groeien uit elkaar wanneer zij kiest voor een studie in de Verenigde Staten en hij elders een leven probeert uit te bouwen.

"Het lijkt op het eerste gezicht misschien een eenvoudig verhaal dat zich afspeelt op drie continenten," verklaart Vrancken "maar eigenlijk gaat het over racisme, identiteit en eenzaamheid. Het boek toont hoe moeilijk zwarte Afrikanen het hebben in de VS. Ook al hebben ze een diploma."