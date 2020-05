Dieven of vandalen aan de slag in Meeswijk: boot van 1 ton spoorloos verdwenen

Het is voorlopig nog niet duidelijk waar de loodzware boot naartoe is. Ofwel is de boot gestolen, ofwel zijn de dikke touwen door vandalen doorgesneden en is de de boot afgedreven. Een zoekactie leverde voorlopig niets op.

"Doordat de veerpont al een tijdje stilligt, is er natuurlijk minder controle", zegt Ton Paulus, eigenaar van het veer. "Je kan de boten natuurlijk niet dag en nacht in de gaten houden. We hebben nog een soortgelijke boot, dus we kunnen ons voorlopig wel behelpen. Als ze deze boot tenminste ook niet komen stelen", besluit Ton.