Dovemansgesprek over onderwijs in Vlaams Parlement: "U blijft doof voor noodkreet van sector"

De discussie over de communicatiestijl van de Vlaamse minister van Onderwijs verzandt in een dovemansgesprek. Nochtans zegt Steve Vandenberghe de stem van veel schooldirecties te vertolken. "Die vele mails, die frustratie, die boosheid: dat gaat niet over het willen opengaan, dat gaat over het feit dat het vertrouwen tussen school en ouders verstoord is door uw roekeloze communicatie." Het antwoord van Weyts zint hem niet. "Glasheldere communicatie, dat is de essentie van dit debat."

Vandenberghe en De Witte krijgen bijval van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), die bij wijze van illustratie enkele leerkrachten citeert. "Bedankt om niet op de essentie van onze vragen te antwoorden", besluit een gefrustreerde Steve Vandenberghe. "U blijft doof voor de noodkreet van de sector", stelt Kim De Witte vast.

Bekijk hieronder een deel van de tussenkomst van Steve Vandenberghe: