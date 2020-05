Europese vrouwen die gen voor receptor geërfd hebben van neanderthalers krijgen meer kinderen

Een op de drie vrouwen in Europa heeft een gen voor de receptor voor het hormoon progesteron geërfd van de neanderthalers en die variant van het gen is geassocieerd met een grotere vruchtbaarheid, minder bloedingen tijdens het begin van de zwangerschap en minder miskramen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van het Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig en het Karolinska Institutet in Zweden.