Evenementenbedrijf organiseert coronastraatfeest in Lokeren voor 70 mensen: “Een feestje in eigen bubbel perfect mogelijk”

“Ik wilde een concept bedenken waarbij er toch gefeest kan worden, ook al is het dan in de eigen bubbel en vanop veilige afstand”, vertelt Christ Schepens van De Feestarchitect. “In Lokeren plaatsen we in 22 voortuinen gedekte tafels en barbecues, voor alle gezinnen die meedoen. Alle tafels en stoelen worden geleverd. Om 19.00 uur worden alle bewoners in hun eigen tuin verwacht”, legt Schepens uit.