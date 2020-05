Fietsbeleving 'Fietsen door de heide' loopt enkele maanden vertraging op

Fietsen door de heide is het derde fietsbelevingsproject van Toerisme Limburg, na Fietsen door het water en Fietsen door de bomen. Jammer is wel dat de bijna 300 meter lange fietsbrug later klaar zal zijn dan gepland was bij de start van de werken. En ook dat heeft weer te maken met de coronacrisis.

Een eerste stuk van de brug staat er sinds december, als teststuk, maar sindsdien is er op de bouwwerf nauwelijks nog iets gebeurd. Van half maart tot half juli mag er ook niet gewerkt worden, vanwege het broedseizoen. Maar intussen is de productie van de onderdelen van de brug wel volop bezig, in de ateliers. Na het bouwverlof zullen de onderdelen ter plekke gemonteerd worden. Als alles goed gaat zou de brug dan tegen het einde van het jaar klaar moeten zijn.