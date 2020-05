Fiscaal expert Michel Maus: “Er zullen crisisbelastingen nodig zijn”

Belastingen dus? “Of besparingen, maar crisisfiscaliteit zal toch noodzakelijk zijn om aan extra inkomsten te raken.” Professor Maus ziet vooral heil in de crisisbelastingen van toenmalig premier Dehaene in 1992: “Hij heeft de tarieven in de inkomstenbelasting met 3 procent verhoogd, voor lonen maar ook in de vennootschapsbelasting”. Voor Maus moeten de inspanningen ook nu “breed uitgerold worden”. De roep om "de rijken of de bedrijven" te belasten, vindt bij hem geen genade.

Bekijk het gesprek met Michel Maus uit "De afspraak" hier: