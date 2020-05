Franse Gemeenschap ergert zich aan "aankondigingspolitiek" Ben Weyts

Volgens hem hebben zowel de scholen, de leerkrachten als de ouders nood aan duidelijke boodschappen. "Soms doet men in Vlaanderen aan opbodpolitiek en mikt men op het effect van aankondigingen. Dat zet onnodige druk op de Nationale Veiligheidsraad."

Volgens de minister-president van de Franse Gemeenschap heeft het geen zin om systematisch dingen aan te kondigen waarover nog geen beslissing is genomen, want dat leidt tot onrust bij de bevolking. Maatregelen moeten worden gedragen. Jeholet noemt de naam van Ben Weyts niet, maar hij zegt wel dat de aankondigingen van de Vlaamse minister van Onderwijs leiden tot "kakofonie en verwarring".

Vorige week al kondigde Weyts versoepelingen aan die op 2 juni zouden moeten ingaan in de Vlaamse scholen. Voor alle duidelijkheid gaat het hier om een advies, want er is nog altijd geen advies van de experts en ook nog geen formele beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. "We moeten vandaag een duidelijke en coherente boodschap geven voor de maand juni, maar vooral voor het nieuwe schooljaar in september", vindt Jeholet.

