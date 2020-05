Geen horeca, geen glazen flessen: Coca-Cola Wilrijk produceert bijna alleen nog in plastic

Normaal worden in deze periode ook volop kleine plastic flesjes geproduceerd voor festivals en evenementen, maar dat valt niet helemaal weg: "Die worden ook nog verkocht in supermarkten en kleinere winkels. Maar het is wel duidelijk, dat de grote flessen veel meer worden verkocht nu."



En er is Coca-Cola nog iets opgevallen: "Misschien nemen mensen weer meer tijd om samen thuis te ontbijten, terwijl ze dat normaal onderweg of op het werk doen. Want de sappen doen het weer wat beter in de supermarkt."

Elk jaar wordt in Wilrijk 390 miljoen liter frisdrank geproduceerd, bijna allemaal voor de Belgische markt.