Gloednieuw speelbos geopend in Maasmechelen: "Hier willen kinderen wél komen wandelen"

In het Beestige Boelbos kunnen de kinderen al wandelend en spelend de dieren van het Nationaal Park Hoge Kempen leren kennen. "Er staat geen schommel of schuifaf", vertelt regiobeheerder Lise Hendrick, "maar overal in het bos zijn dieren verstopt die allerlei leuke dingen aan het doen zijn en die de kinderen uitdagen om te komen spelen. Zo hebben we bijvoorbeeld Reintje de vos, die een aantal vossenhollen heeft waar je door kan kruipen. Heel leuk vinden we ook Patrick de rugstreeppad, waar je kan springen als een pad. Of denk maar aan Gladis de gladde slang. Die heeft een heel parcours van kop tot staart waar je allerlei gekke truken kan bovenhalen."