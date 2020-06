In Halle kan je binnenkort kinderfietsen ontlenen in de fietsbieb

In de fietsbibliotheek kan je ook kinderfietsen laten herstellen. De fietsbieb is niet toevallig ondergebracht in het buurthuis van de wijk Windmoleken, vertelt schepen Poté. "Daar woont een kwetsbare groep en wij willen hen de kans geven om te fietsen. Het zou ook mooi zijn als we jongeren uit de buurt bij het herstellingsproject kunnen betrekken."