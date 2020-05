Heropende speeltuinen zijn goed nieuws voor kansarme kinderen, maar "eerst ouders overtuigen om hen buiten te laten"

Karin Nelissen van Buurtwerk 't Lampeke in Leuven is opgetogen over de heropening van de speeltuinen in Leuven. "Er zijn heel veel kinderen die maandenlang bij wijze van spreken 'opgesloten' zaten in een klein appartement zonder mogelijkheid om naar buiten te gaan", vertelt Karin aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Niet alleen omdat ze geen tuin of balkon hadden, maar ook omdat hun ouders doodsbang waren om hun kinderen buiten te laten."

Karin merkt dat ouders van kansarme gezinnen ongelooflijk veel angst hebben voor het coronavirus. "Ouders durven daarom niet buiten te komen of hun kinderen buiten te laten spelen." Ook de heropende speeltuinen zullen ouders niet meteen aanzetten hun kinderen buiten te laten. "Ze moeten overtuigd worden. We gaan daarom bij hen langs om hen ervan te verzekeren dat het veilig is en goed voor hun kinderen om weer naar buiten te kunnen spelen."