Apps die kwaadaardige melanomen onderscheiden van onschuldige moedervlekjes. Apps die aan de hand van je stemtimbre vertellen dat je over twee jaar parkinson krijgt. Apps die met beangstigende precisie voorspellen dat je over twee dagen snipverkouden zult zijn. Dit is geen sciencefiction, zulke apps bestaan al of zijn in de maak. In deze video tonen we hoe artificiële intelligentie de medische wereld grondig zal veranderen.