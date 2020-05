Bende mensensmokkelaars in Brussel opgerold die verantwoordelijk zou zijn voor dood van 39 Vietnamezen in Essex

Het onderzoek begon in oktober vorig jaar, toen in een koelwagen in het Britse graafschap Essex de lichamen van 39 Vietnamezen werden gevonden. De koelwagen was in Zeebrugge op de ferryboot naar het Verenigd Koninkrijk gezet, en werd er opgepikt door een Ierse vrachtwagenchauffeur. Op een bedrijfsterrein in Essex ontdekte de chauffeur dat de verstekelingen gestikt waren. Uit het onderzoek bleek dat verschillende slachtoffers in ons land hadden verbleven voor ze in de koelwagen waren gestapt. "De mensen die nu zijn opgepakt, zouden de Vietnamezen onderdak hebben geboden en hen getransporteerd hebben", legt Roggen uit.