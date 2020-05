Hydroxychloroquine, het "wondermiddel" van president Trump, "sterk afgeraden" als medicijn tegen coronavirus  

De onderzoeksinstelling baseert zich daarvoor op de recente observationele bevindingen over het gebruik van hydroxychloroquine voor coronapatiënten. Daaruit blijkt consistent dat het geen voordelen biedt, en mogelijk zelfs schadelijke effecten heeft. "Er is beslist om het off-label te gebruiken (het gebruik voor een indicatie of patiëntengroep waarvoor het geneesmiddel niet geregistreerd werd, red.) en om COVID-19 in België niet meer aan te bevelen", staat in de aangepaste richtlijn.